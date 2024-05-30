瑞銀：海外長線資金開始買進持有 明年A股有望走強

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-30 09:58

中國股市與香港股市今 (30) 日早盤開低走高，瑞銀最新預估當前中國股市正在盤整向上，隨著房地產行業開始穩定，中國股市有望明年表現更加強勁，尤其是在紅利稅減免和政策支持下，港股在 4 月中旬強彈。

《券商中國》報導，在香港舉行的投資論壇上，瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪指出，對於 MSCI（中國）相關股票表現，從股市角度來看，當前市況更接近於 2016 年，上市公司基本面好於 2015 年跟 2016 年，目前中國上市公司槓桿率大降，遠低於 2016 年，現金流水準處於歷史高點，上市企業整體收入成長雖放緩，但利潤層面表現較好。

王宗豪表示，他跟歐洲等海外投資人交流後發現，外資買入中國股票可能有三個原因；一是從上市公司層面看，特別大的網路企業，獲利情況優於預期且每股獲利 (EPS) 未下調。其次，外資對中國房地產引發潛在系統性風險的判斷下降，系統性風險的消除令外資有更多信心回中國市場，最後則是中國股票基本面與股價表現挂鉤程度提高。

去年中國股市很難賺錢，因為族群輪動太快，股價與基本面挂鉤較小，但今年基本面不錯的上市公司股價有相應的正面表現。雖然諸多企業有壓力，但中國網路企業透過降本增效，業績普遍優於預期，這讓外資繼續買入中國股票。

根據估值和海外投資人在中國的部位，很多海外投資人可能已回流到中國股市，但今年 3 月底外資在中國股市的資金配置仍低於 2022 年 9 月，

瑞銀全球投資銀行副主席及亞洲企業客戶部共同主管李鎮國也指出，在近期股市漲勢中可很明顯看到，包括歐洲、亞洲及美國的資金回到港股，過去幾周 A 股比較平穩，跟 H 股價差縮小，很明顯是外資買入。

至於投資人當前如何配置資金才能獲得較好收益，王宗豪建議採取槓鈴策略，除建議投資人買入一些高股息股票外，還可配置一些港股網路企業、教培行業等，主要因為網路企業正靠降本增效來提升獲利率，有較大的訴求提高股息與買回庫藏股，加上現金流充裕且更多外資回流，網路類股是他們首選標的，跟民眾出遊相關的股票也值得留意。

官方數據顯示，儘管合併利潤下降，中國上市企業迄今宣布的 2023 年現金股利總額達到創紀錄的 2.2 兆人民幣，更有超過 100 家上市公司首度向投資人返還資金。與此同時，越來越多的中國上市公司正推出買回庫藏股計畫，以避免被下市或面臨到其他處罰。

避險基金機構 Tongheng Investment 的副總經理 Yang Tingwu 表示，返還資金引發投資人共鳴，但中國企業在公司治理上還有很長的路要走。