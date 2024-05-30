拜登政府提議將潔淨能源稅收抵免 擴大至太陽能、風力發電以外
鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-30 08:41
拜登政府周三 (29 日) 提議擴大針對潔淨能源技術的稅收抵免，將核融合及核分裂等技術也納入涵蓋範圍。
美國財政部公布清潔電力生產信用和清潔電力投資信用指引，這是 2022 年《通膨削減法案》(IRA) 中的一環。
總統國際氣候政策高級顧問波德斯塔 (John Podesta) 表示：「《通膨削減法案》中的新技術中立清潔電力信用，是法案中應對氣候危機最重要的貢獻之一，這將在 2025 年生效。」
上述提案提到 6 種可能有資格取得稅收抵免的技術，包含海洋和流體動能、核分裂與核融合、水力發電、地熱能，以及部分形式的廢能回收。若滿足所有條件，抵免額甚至可高達 30%。
財政部長葉倫 (Janet Yellen) 向記者表示，IRA 已帶動私營部門投資逾 8500 億美元於潔淨能源和製造業，並幫助再生能源產能實現創紀錄的成長。
葉倫說：「這些信用對潔淨能源產業做出前所未有的長期承諾，確保美國在未來十年甚至更長時間內，成為新興潔淨能源發電的主要市場。」
研究公司榮鼎集團 (Rhodium Group) 預估，到 2035 年，與沒有稅收抵免的情況相比，稅收抵免可幫助減少 3-4 億噸的溫室氣體排放，即 29%-46%。
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