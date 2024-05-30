拜登政府提議將潔淨能源稅收抵免 擴大至太陽能、風力發電以外

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-30 08:41

拜登政府周三 (29 日) 提議擴大針對潔淨能源技術的稅收抵免，將核融合及核分裂等技術也納入涵蓋範圍。

美國財政部公布清潔電力生產信用和清潔電力投資信用指引，這是 2022 年《通膨削減法案》(IRA) 中的一環。

總統國際氣候政策高級顧問波德斯塔 (John Podesta) 表示：「《通膨削減法案》中的新技術中立清潔電力信用，是法案中應對氣候危機最重要的貢獻之一，這將在 2025 年生效。」

上述提案提到 6 種可能有資格取得稅收抵免的技術，包含海洋和流體動能、核分裂與核融合、水力發電、地熱能，以及部分形式的廢能回收。若滿足所有條件，抵免額甚至可高達 30%。

財政部長葉倫 (Janet Yellen) 向記者表示，IRA 已帶動私營部門投資逾 8500 億美元於潔淨能源和製造業，並幫助再生能源產能實現創紀錄的成長。

葉倫說：「這些信用對潔淨能源產業做出前所未有的長期承諾，確保美國在未來十年甚至更長時間內，成為新興潔淨能源發電的主要市場。」