拒陸主導清潔能源產業！葉倫：美歐應統一戰略 應對中國產能過剩問題

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-22 15:41

美國財長葉倫周二 (21 日) 敦促歐盟進行緊急干預，並跟美國以「戰略和團結的方式」應對中國工業產能過剩，而就在葉倫發表上述言論的數小時前，歐盟執行委員會主席馮德萊恩也發出迄今為止最強烈的暗示，也就是歐盟將加入美國的行列，對中國電動車徵收關稅。

她在德國法蘭克福金融與管理學院獲頒榮譽博士學位並發表演說時表示，G7 成員國財長與美國一樣，對中國謀求主導清潔能源產業感到擔憂。鑒於很多國家都有這種擔憂，她建議 G7 國家應聯合起來，與中國進行更有力的溝通。歐盟風機製造商此前抗議中國競爭對手砍價 5 成競爭。

葉倫認為，如果不採取戰略性、統一的方式做出反應，美國與德國跟世界各地企業的生存能力可能會面臨風險。

她隨後在參訪法蘭克福一家公司發表談話時也指出，中國工業產能問題將是本周稍晚在義大利舉行的 G7 財長會議的重點。

美國總統拜登上周將部分中國進口商品的關稅提高，包括對電動車徵收 100% 關稅，並正式保留川普任內對價值逾 3000 億美元的中國商品徵收的關稅。

但葉倫周二強調，美國並非嘗試實施反中政策，但稱中國力圖主導清潔能源技術和其他領域，這一野心也會阻止世界各地的國家，包括新興市場國家，發展能推動本國經濟成長的產業。

針對一些西方國家提出所謂的「產能過剩」，中國商務部發言人何亞東近日表示，本質上這是相關國家擔心自身競爭力和市佔率，以此為藉口抹黑打壓中國。這樣的做法不僅擋不住中國前進的步伐，反而會絆倒自己，還將拖累全球經濟復甦和綠色轉型。

何亞東指出，一些國家以產能過剩為藉口，對中國產品出口、投資合作設限，實際是赤裸裸的貿易保護主義，是對全球市場的人為干預和割裂，必將破壞新能源產供鏈。