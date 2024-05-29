瑞銀：黃金漲勢遠未結束 明年升至2700美元

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-05-29 16:50

儘管金價在每盎司 2400 美元附近遭遇阻力，不過瑞銀仍然全面上調金價預估，認定漲勢尚未結束。

瑞銀大宗商品分析師在其最新黃金市場展望報告中說，他們預計金價將在 9 月份升至每盎司 2500 美元，到年底達到每盎司 2600 美元，這一預測分別高於最初估計的每盎司 2400 美元和 2500 美元。

同時，瑞銀也發布了 12 個月預測，預計到 2025 年 6 月金價將上漲至每盎司 2700 美元。

他們認為，支撐金價上漲趨勢的三個因素，其中第一個支撐支柱來自聯準會。儘管由於通膨仍然高企，聯準會一直不願很快發出降息訊號，但瑞銀表示，利率開始下降只是時間問題。

根據 CME FedWatch 工具，市場預計聯準會將在整個夏季保持利率不變，並預計 9 月降息的可能性為 50/50。

瑞銀分析師表示：「我們承認短期內利率走勢存在相當大的不確定性，但我們看到利率下降，這通常會推動 ETF 流入，這是我們的下一個關鍵催化劑。」

繼續支撐金價走高的第二個因素是央行的持續需求。瑞銀預計，今年全球官方儲備將增加 950 噸至 1000 噸。世界黃金協會的數據顯示，過去兩年官方黃金儲備每年增加超過 1000 噸。