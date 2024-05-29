〈研揚股東會〉歐、日機器人大廠開案量增 邊緣AI營收比重2026年衝4成

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-29 13:03

工業電腦廠研揚 (6579-TW) 今 (29) 日召開股東會，總經理林建宏表示，機器人跟人工結合越來越密切，公司與歐洲、日本大廠合作開發，目前業務回報案子非常多；邊緣 AI 需求強勁、開案量也持續增加，目標 2026 年營收比重達 4 成。

林建宏表示，機器人應用種類越來越多元，過去傳統以協作型居多，現在包括自走式、無人機、掃地、送餐，以及農業 / 礦業，機器人已經走出工廠，研揚也與多個國際機器人大廠合作，供應電腦硬體及底層軟體。

邊緣 AI 方面，林建宏表示，客戶持續投資、應用多元，新專案很多，雖然因為是新的技術，客戶也會花較長的時間認證、評估投資效益，大概半年到一年，但可以預期這一塊生意存在，而且非常強勁，整體而言正向發展。