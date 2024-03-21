雞蛋股來了！證交所通過大武山牧場上市案 成信實業登創新板

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-21 18:09

證交所指出，大武山牧場科技股份有限公司申請其已公開發行普通股股票計 60,750,000 股上市案，經提請有價證券上市審議委員會第 810 次會議審議後，董事會決議通過其股票上市，後續將陳報主管機關。

成信實業股份有限公司申請其普通股股票計 35,892,903 股於創新板上市案，經提請有價證券上市審議委員會第 811 次會議審議，董事會最終亦同意其股票上市，將陳報主管機關。

大武山牧場科技負責人為董事長林鳳春，實收資本額 6 億元，主要產品為鮮蛋、液蛋及蛋加工品。根據官網公告 2023 年財報，營收為 11.48 億元，稅前盈餘 1.02 億元，稅後純益 7256 萬元，每股純益為 1.23 元。