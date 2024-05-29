泰國將申請加入金磚聯盟 以提升國際重要性

鉅亨網新聞中心 2024-05-29 15:20

根據泰國政府聲明，泰國計畫最快本月申請加入金磚國家聯盟。

在周二 (28 日) 的內閣會議上，泰國政府敲定了向聯盟提交申請的計畫。如果獲得批准，泰國將成為第一個加入金磚國家的東南亞國家。

加入金磚國家聯盟將使泰國受益，主要是作為發展中國家的主要代言人。隨著金磚聯盟的發展，它也在尋求擴大其在成長中經濟體的影響力，從而使它們遠離美元。

金磚國家組織由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非推動。今年 1 月 1 日，埃及、伊索比亞、伊朗和阿拉伯聯合大公國，加入金磚國家，使其成為十國聯盟。

泰國總理府發言人指出，申請信中表明，泰國認識到多邊主義的重要性，以及發展中國家在國際舞台上日益增強的作用，中國的願景與金磚國家原則是一致的，成為金磚國家成員將使泰國在許多方面受益，包括增強該國在國際舞台上的作用，並增加其共同創建新世界秩序的機會。

泰國是東協集團的一部分，該集團還包括其他九個東南亞國家。這些國家的領導人去年簽署了一份聲明，停止在國際貿易中使用美元。該協議的目的是推廣本國貨幣，這個目標與金磚國家推動去美元化一致。