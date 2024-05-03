台灣福興首季稅後純益年增1.53倍 EPS1.3元 泰國新廠明年投產

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-03 15:35

製鎖大廠台灣福興 (9924-TW) 今 (3) 日公布最新財報，2024 年第一季在有利匯兌收益 8600 萬元挹注之下，單季稅後純益 2.45 億元，季增約 10.36%，年增 1.53 倍，每股純益達 1.3 元，福興估本季訂單將持平於 2023 年同期，而赴泰國建廠工程進入發包階段，預計於 2025 年第二或第三季投產。

福興 2024 年第一季營收 19.08 億元，毛利率爲 21.82%，季減 2.84 個百分點，年增 3.18 個百分點，有利匯兌收益 8600 萬元挹注之下，單季稅後純益 2.45 億元，季增約 10.36%，年增 1.53 倍，每股純益達 1.3 元

福興將在兩岸之外赴東南亞國家的泰國另建立生產基地，投資金額 4500 萬美元，預估 2025 年開始投產，投資在泰國的新廠，可望成為另一重要生產基地。

台灣福興目前在兩岸都有生產基地，年產能最高達 5000 萬組門鎖，台灣福興預估在泰國設立的新廠 2025 年開始投產，建立第三個門鎖生產基地。新廠將規劃為一設備自動化、製程智慧化的智能工廠可望成為另一重要生產基地。