統一羅智先：不確定因素消除 有利家樂福及韓國熊津成長

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-15 17:38

食品業龍頭統一企業 (1216-TW) 集團今 (15) 日召開聯合法說會，董事長羅智先會中對包括已收購的韓國熊津食品以去年營運表現雙位數的成長指出，韓國熊津食品也是韓國二線食品廠的佼佼者，在消除原由私募基金經營的隨時可能被賣出的不確定因素由統一接手後，營運能有正常發揮，同時，台灣家樂福也將有發揮。

同樣在零售家樂福因遭遇法方出售的不確定因素下，原有營運據點遭出租方到期不再績租，也導致 2023 年營收減少 100 億元，家樂福目前營運上還在整理內部，在家樂福在灣股權有意出售後，法國老闆大概有一年時間進入看守營運，談判又談了一年，經過政府監理單位審核大概又過一年，基本上家樂福大概有 3 年屬於比較靜止狀態，只是維持現有營運。羅智先表示，開始要趕快把三年時間的停頓恢復起來，在台灣大概還有很多事情可作為

同時，羅智先表示，統一短時間不會去跟法國家樂福公司討論台灣以外的業務擴張部分。

而統一已入主的韓國熊津食品以去年營運表現成長，統一接手韓國熊津食品後，營運成長幅度也由原來的 5%，到去年的雙位數成長，羅智先說，經營團隊在獲安定的的股權移轉之後，消除定不確定因素之後，自然願意力拼。同時，統一也因接手熊津之後，在韓國市場、產業的能見度大增，也據以在韓國進行各項商業談判及活動。

統一在 2019 年投資逾 70 億元投資韓國熊津食品，目前對熊津食品持股 79.32%，2023 年熊津食品包括投資 7.5 億元在韓國公州興建大型興建物流中心，並投資 3.2 億元購併飲用水廠；其中，第一階段 1 萬坪大型常溫物流中心將在 2024 年 2 月完工，全部高達 1.5 萬坪的興建物流著眼未來 10 年發展。

同時，在良性循環之下，統一旗下凱友投資公司經董事會授權向持有 Woongjin Foods Co., Ltd. (熊津食品)20.68% 股權股東提出股權收購要約，一旦此一加碼投資案獲得進展，韓國熊津食品將成爲統一集團 100% 的子公司。