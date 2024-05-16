彭双浪：AI PC像工業電腦 將AI應用延伸到各行各業

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-16 19:40

台北電腦公會理事長、友達 (2409-TW) 董事長彭双浪，今 (16) 日出席 COMPUTEX 展前系列活動「AI PC 產業前景座談會」時指出，AI PC 就像工業電腦 (IPC) 一樣，將 AI 應用延伸到各行各業，COMPUTEX 將繼續扮演推動全球實現 AI 賦能、數位轉型的關鍵角色。

彭双浪表示，根據資策會 MIC 的最新全球資通訊產業預測，受到 AI 浪潮推動，全球筆電、桌機加總出貨，預估將超過 2.45 億台，顯示出市場的正向成長。Gartner 更預測 2024 年超過 2 成 PC 將會是 AI PC。

彭双浪指出，台灣資通訊產業的強項，就是結合創新的設計工程與強大的量產能力，在未來的生成式 AI 趨勢下，台灣資通訊產業可以迅速為全球買主提供解決方案，成為全球科技應用最佳且最可信賴的合作夥伴。

此外，生成式 AI 不僅為科技大廠創造商機，對新創企業也同樣重要，包括 OpenAI、Anthropic、Inflection AI 等在內的相關新創企業，在 2023 年募得將近 500 億美元資金。

彭双浪認為，相信在未來幾年內， AI 新創將與 AI PC 生態系合作，共同開拓更多垂直領域數位轉型商機，AI PC 就像工業電腦一樣，將 AI 應用延伸到各行各業，COMPUTEX 將繼續扮演推動全球實現 AI 賦能、數位轉型的關鍵角色。

今年 COMPUTEX 以「Connecting AI(AI 串聯、共創未來)」為主題，將有 1500 家的海內外廠商，展出 AI 運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續等科技新品與數位轉型解決方案，同期的 InnoVEX 新創展會，也將有來自 30 餘國、400 家新創團隊參展。