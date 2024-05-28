全薪安胎假44天 生雙胞胎30萬！ 一銀獲頒「友善育兒事業獎」標竿企業

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-28 15:46

第一銀行推動友善家庭措施備受肯定，今 (28) 日榮獲臺北市政府頒發「友善育兒事業獎 - 標竿企業組」榮耀，由第一銀行人力資源處處長李建興代表受獎，肯定第一銀行長期以來不遺餘力響應政府推動之職場友善育兒政策。

第一銀行自 2011 年於「企業永續發展委員會」成立「員工照護」之專責組織，負責推動友善家庭措施，打造幸福職場，以減輕員工兼顧家庭及工作的壓力，定期評估妊娠員工工作場域安全，制定優於法令之孕育假別及育兒福利措施，懷孕期間最高享有全薪安胎假 44 天，同時增加男性員工陪產檢及陪產假天數，另設有彈性工時政策，可申請提早或延後上下班，並自 2015 年起舉辦家庭親子日。

自 2023 年起，考量人工生育療程需耗費大量時間與體力，女性員工可能會面臨休假天數不足或療程後身體不適的情形，為減少同仁後顧之憂，對於進行人工生育療程之女性同仁給予「人工好孕假」，每年度可享有 2 日全薪假，也可以依實際需求按小時彈性請假。

積極鼓勵婚育的第一銀行，提供「結婚津貼 3 萬元」及「孕期交通津貼 1 萬元」，生產後發給生育津貼第一胎 10 萬元、第二胎起每胎 15 萬元，生雙胞胎最高可以領到 30 萬元，並贈送「第一媽咪包」，讓員工安心好「孕」。

此外，還聘有專任護理師及駐診醫師，隨時為員工健康提供完善諮詢及關懷，也對妊娠女性同仁提供產前產後衛教與健康指導，舉辦孕媽咪、職場哺乳及育兒等講座，另贈予「第一好孕包」，落實各項母性保護計畫，還提供員工子女教育獎助金，以及企業托育合約，給予員工優惠安全的托育協助。