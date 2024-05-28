金屬中心攜手尼得科 合作開發高效能馬達

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-28 15:18

金屬中心今 (28) 日宣布，與全球馬達龍頭日本尼得科 (Nidec)，共同簽署合作備忘錄 (MOU)，以尼得科自啟動磁阻馬達 (SynRATM) 技術為基礎，進行高效能馬達開發與商業化的合作計畫，初期鎖定工業節能馬達相關設備，未來再擴展至其它工業馬達應用領域。

金屬中心表示，因應高效率馬達時代來臨，國際大廠紛紛布局相關磁阻馬達產品線，故積極尋求與尼得科公司開發無驅動器，使其同時具備感應馬達自啟動特性及符合高效率的自啟動磁阻馬達要求。雙方攜手深度策略合作，共同進行高效能馬達系統相關產品的技術研發、生產製造及終端應用等合作事項。

尼得科在高效率馬達設計的優勢為針對客製化產品進行馬達設計，尤其對於馬達震動、噪音等消耗產品壽命因素，能確實掌握到分析與抑制；金屬中心的優勢則為負載匹配驗證及產業應用推廣，可執行負載虛實 (CAE)、(製造組裝) 整合匹配、產品性能驗證與智慧化工業設備系統整合。

此次合作計畫，金屬中心除整合尼得科自啟動磁阻馬達技術至台灣工業節能應用之外，也規劃與台灣馬達產業協會 (TMIA) 合作，朝向建立自啟動磁阻馬達的示範生產線及共同合作推廣，並將此研發成果引介給台灣馬達產業協會的成員及國內其它的工業節能馬達設備製造商。