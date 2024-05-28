北韓稱運載衛星的火箭在飛行途中爆炸

鉅亨網新聞中心 2024-05-28 14:40

據朝中社報導，一枚旨在將偵察衛星送入軌道的北韓火箭周一 (27 日) 在半空中爆炸。日本偵查到了這次發射行動，一度向沖繩居民發出避難警告，海上保安廳稱這可能是一枚彈道飛彈。

北韓國家航太技術局副局長對官媒表示，「新型衛星運載火箭在第一級飛行過程中在半空中爆炸，發射失敗。」

報導稱，初步分析表明，原因是新開發的液體燃料火箭發動機，但其他可能的原因正在調查中。

日本國家廣播公司 NHK 播放了中國和北韓邊境附近空中一個物體爆炸引起火焰的畫面。民營廣播公司 NTV 引述一位政府官員話稱，這次發射行動似乎失敗了。

日本共同社報導，日本防衛省一名高級官員表示，北韓導彈沒有飛入已宣布的區域。「我們仍在分析它是否是一顆衛星。」

日本當時發布緊急警報，下令沖繩縣南部地區進行疏散，然後解除警告，並表示火箭預計不會飛越日本領土。

南韓參謀長聯席會議表示，當地時間晚上 10:44 左右，北韓從東倉裡發射了飛行物。軍方表示，不久後在北韓水域發現飛行物的多個碎片，美國和南韓正在分析這次發射是否成功。

平壤早些時候通知日本，計畫不遲於 6 月 4 日發射一枚火箭以部署一顆衛星。日本內閣官房長官林義正稱，這個飛行物據信沒有向太空發射任何東西。