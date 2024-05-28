不顧國際社會譴責 路透：以色列坦克首度挺進拉法市中心

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-28 20:35

在以色列空襲加薩走廊南部城市拉法（Rafah）一處難民營引發國際社會譴責之際，據目擊者最新說法，以軍坦克周二（28 日）首度挺進拉法市中心。

據《路透》報導，目擊者表示，以色列的坦克和裝甲車出現在拉法地標阿爾奧達清真寺（Al awda mosque）附近。以軍對此僅稱持續在拉法行動，但以軍未回應以軍進入市中心的傳聞。

《NBC News》也報導，以軍坦克在周二首度開進拉法市中心。

據巴勒斯坦通訊社周日報導，以軍空襲拉法一處難民營，並引發火災，至少造成 40 人死亡。巴勒斯坦加薩地帶衛生部門周一說，這場空襲也導致數十人受傷，大部分是婦女和兒童。

據《CNN》報導，以色列總理尼坦雅胡周一在以色列議會發表演講時談到這起襲擊事件，他表示：「儘管我們盡了最大努力不傷害無辜平民，但不幸的是，昨晚還是發生了悲劇性錯誤，我們正在調查此事」。

對於以色列空襲加薩地帶難民營一事，法國總統馬克宏周一在社交平台發帖稱：「以色列的襲擊已導致拉法地區很多流離失所者死亡，這令人感到憤怒。」