〈焦點股〉芯鼎拿下首件ASIC案 連飆2根漲停板 

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-28 11:04

ISP 業者芯鼎 (6695-TW)ASIC 接案報捷，獲得日本領先 AI 方案商委託，採用芯鼎 ISP Solution SoC 系統晶片方案平臺，開發最新一代的視覺影像處理系統晶片 SoC，在消息激勵下，股價連飆兩根漲停板，達 59.6 元。

芯鼎表示，此設計委託案將結合策略夥伴先進的立體視覺及 AI 引擎與芯鼎的影像處理系統晶片平臺，包括 ThetaEye AI 影像信號處理 (AI-ISP) 矽智財 IP，及所有 AI 影像處理壓縮與通訊傳輸儲存顯示等系統運作功能模塊。

芯鼎將以擅長的 ISP 技術方案與過去成功經驗，獲得客戶青睞，並在多個世界頂級競爭者中脫穎而出，正式跨入訂製化 ASIC 設計服務領域。

芯鼎執行長羅海槎表示，很高興與日本領先的 AI 方案商夥伴展開客製化 ASIC 設計合作，這是公司首個客製化設計委託案，也是重要里程碑，不僅代表芯鼎技術的創新與突破，更代表公司正式進入 ISP 的 ASIC 設計服務領域，增加未來營運成長動能。

羅海槎看好，此次將使公司內含 ThetaEye AI 技術的 ISP Solution SoC 平臺與其先進的 AI 引擎融合，產生更強大的 AI 影像處理解決方案，為機器人、無人機、安全監控、 工業檢測及行車相關應用帶來更多創新和價值。

目前，芯鼎也與多個客戶進行客製化系統晶片方案平臺設計服務的討論，開拓 ThetaEye AI™晶片設計服務業務的發展。

芯鼎 ThetaEye AI 影像信號處理 (AI-ISP，Image Signal Processing) 矽智財 IP， 是基於過去 20 年，與世界領導級品牌夥伴合作經驗的累積與演化成果，如車用品牌 BMW、 Mercedes Benz 與 Audi，相機品牌 Nikon、Fujifilm 、Panasonic 與 Ricoh，以及 IC 設計 Intel Realsense 等，目前正進行第十代版本開發，強化 AI 與 ISP 融合，能有效提升影像處理效能、減少功耗，並支援多樣化的 AI 應用。