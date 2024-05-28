東典被收購案大股東未依約應賣 生豐資本董座：深表遺憾

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-28 10:54

光通訊廠東典 (6588-TW) 日前接獲生豐資本、世豐一、鑫祺多媒體、寶崴光學等 4 家公司公開收購通知。不過截至 5 月 27 日收購屆滿日未能完成公開收購，對此生豐資本董事長孫正強表示，未能如期完成深感遺憾。

生豐資本、世豐一號資本、鑫祺多媒體、寶崴光學四家公司 4 月 25 日申報，4 月 29 日至 5 月 27 日止將公開收購東典光電之普通股股份，價格為每股 30 元，預定收購最高數量為 9,500,000 股，為已發行股份總數之 35.58%，最低收購數量股權 5%、約 1,336,000 股。

孫正強指出，該收購案原先預期與東典在雙方既有網路通訊產業業務資源整合下，合作開發新客戶拓展海外市場，並藉由公開收購人的資源來提升東典的研發技術，以延伸至相關應用領域並朝半導體領域發展，可提高市場競爭力及營運規模版圖，進一步提升東典的營運獲利及股東權益。

不過，過去一個月的東典平均股價為 36 元， 期間甚至一度漲到 44.6 元，與原先約定的收購價 30 元已有不小的差距。