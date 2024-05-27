台股發威寫新猷 0050飆高、00631L成立以來績效逼近1000%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-27 17:59

AI 教父黃仁勳來台， AI 概念股聯發科 (2454-TW) 一度攻上漲停、鴻海 (2317-TW) 來到 185 元刷新紀錄，台積電 (2330-TW) 盤中寫 878 元歷史天價，三大權值股推升大盤再創 21871 點新高，市值型 ETF (0050-TW) 與槓桿型 ETF 元大台灣 50 正 2(00631L-TW) 同步大漲，今年以來績效領先高股息 ETF 已達近 15 個百分點。

存股專家表示，ETF 長期淨值是否成長， 與持股市值累積成正相關，而並非高股息，站在長期資產增長潛力角度，優先選擇市值型將更具優勢。

今年以來至 5/24，國內三大高股息 ETF 平均含息報酬為 13.7%，同期間大盤漲幅為 20.7%，0050 漲幅為 28.2%，具槓桿設計的 00631L 更高達 44.3%，其股價更一舉突破 200 元，成為台股 ETF 第一檔，成立至今不到十年，漲幅已接近 1000%。

法人指出，績效表現顯示，市值型 ETF 長期成長性高於高股息 ETF，且根據試算，高配息率在長多行情會大幅降低總報酬表現，對於距離退休時間長達 30 至 40 年的年輕小資族，無須以配息率作為唯一考量，更可以善用「時間 × 市值型」，盡可能擴大複利優勢。

00631L 的槓桿設計則是追求台灣 50 指數單日兩倍報酬表現，由於具備複利效果，在行情趨勢明確如長期走多時，00631L 的累積報酬會超過同期間 0050 的兩倍報酬，如果看好台股長多表現且能夠承受波動風險，00631L 是更具資金效率的投資選擇，更有網友推薦可用一半的本金來操作 00631L，就能滾出超越 All In 0050 的報酬率。

法人認為，觀察台股表現強勢，漲幅居冠亞洲超越日股，主要仍是受惠 AI 應用的漸廣泛，台灣電子業又俱供應鏈的重要產業鏈，黃仁勳亦同步表示台灣是供應鏈核心，建議投資人可適時透過市值型 ETF、槓桿型 ETF，參與整體成長契機。