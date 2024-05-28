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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：國泰金(2882-TW)EPS預估上修至5.78元，預估目標價為56.6元

鉅亨網新聞中心 2024-05-28 08:11

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對國泰金(2882-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.92元上修至5.78元，其中最高估值6.55元，最低估值4.64元，預估目標價為56.6元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 6.55(5.59) 6.37 6.54
最低值 4.64(4.21) 5.23 5.56
平均值 5.77(4.89) 5.89 6.05
中位數 5.78(4.92) 6 6.05

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 424,350,000 449,811,000 479,067,000
最低值 310,100,000 366,227,300 420,533,940
平均值 366,594,780 392,486,870 449,800,470
中位數 359,403,000 378,675,520 449,800,470

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 3.24 2.58 10.34 5.41
營業收入
(單位：新台幣千元)		 304,172,639 341,433,658 625,962,605 629,914,485

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2882/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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