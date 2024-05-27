台股市值突破69兆元締新猷 權值三雄單日激增3200億元

台股驚奇五月天！加權指數今 (27) 日收在 21803.77 點，上漲 238.43 點或 1.11%，市值升至 69 兆 3755 億元，直逼 70 兆元大關，再締新猷，值得注意的是，IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 市值一舉衝破 2 兆元關卡，權值三雄單日市值合計大增 3206 億元。