台股市值突破69兆元締新猷 權值三雄單日激增3200億元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-27 17:21
台股驚奇五月天！加權指數今 (27) 日收在 21803.77 點，上漲 238.43 點或 1.11%，市值升至 69 兆 3755 億元，直逼 70 兆元大關，再締新猷，值得注意的是，IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 市值一舉衝破 2 兆元關卡，權值三雄單日市值合計大增 3206 億元。
輝達執行長黃仁勳抵台，再度為台股掀起一股 AI 炫風，電子權值股表現剽悍，其中聯發科盤中驚天攻上漲停板，雖未能鎖住，終場仍收漲逾 7%，以 1285 元改寫新天價，帶動市值增至 2 兆 555 億元，單日激增近 1440 億元，穩居第三大權值股。
權值二哥鴻海 (2317-TW) 今天股價大漲逾半根，收 185 元，同創新高，市值來到 2 兆 5646 億元，單日激增 1247 億元。
護國神山台積電 (2330-TW) 今天盤中一度上漲超過 1%，最高來到 878 元，但漲幅逐漸收斂，終場以 869 元作收，市值為 22 兆 5375 億元，單日增加近 519 億元。
此外，中華電 (2412-TW)、富邦金 (2882-TW) 也逐步往兆元俱樂部靠攏，市值分別來到 9697、9566 億元，若股價持續攀升，屆時將有 6 檔市值在兆元以上的上市公司。
觀察上市股票市值排行前十名，第七、八名分別為 台達電、國泰金，市值分別為 8987、8156 億元，第九及第十名分別為中信金及日月光投控，市值都在 7200 億元之上。
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