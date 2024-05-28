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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估上修至3.76元，預估目標價為103元

鉅亨網新聞中心 2024-05-28 22:10

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對景碩(3189-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.72元上修至3.76元，其中最高估值6.4元，最低估值2.9元，預估目標價為103元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 6.4(6.4) 9.61 13.27
最低值 2.9(2.89) 4.4 5.97
平均值 4.18(4.08) 7.07 9.88
中位數 3.76(3.72) 7.58 10.15

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 33,173,090 40,933,330 51,245,410
最低值 31,168,000 35,149,000 39,794,790
平均值 32,325,810 38,321,420 44,520,620
中位數 32,502,480 38,874,400 43,521,130

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 0.11 15.47 8.56 1.21
營業收入
(單位：新台幣千元)		 26,832,187 41,626,486 35,672,763 27,098,474

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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