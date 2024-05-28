保時捷在中國銷售不佳 虧本賣車 經銷商「逼宮」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-28 07:23

近日有消息稱，保時捷中國部分經銷商發起抗議和抵制，準備對德國總部「逼宮」。矛盾主要集中在保時捷銷量驟降，虧本賣車，而保時捷中國為了完成銷售任務，仍然選擇積壓庫存。部分保時捷經銷商已停止提車，要求保時捷總部給予補貼，並且更換高層。

據《紅星資本局》報導，保時捷中國周一（27 日）對此表示：「保時捷致力於以價值增長為導向的發展，全力加速電氣化進程。在這一轉型過程中，保時捷希望與長期並肩合作的經銷商夥伴共同面對各種挑戰，相互扶持，實現雙贏發展。保時捷將堅定不移地將客戶利益放在首位，與經銷商攜手共進，共同應對市場的挑戰，謀求發展。」

微博認證訊息為「中國汽車流通協會專家委員會成員」的博主「@桑之未 V」，在 5 月 24 日晚間發布「保時捷投資人聯合抵制事件進展」。

「@桑之未 V」提到，五一前保時捷投資人給保時捷發了函，對近期銷售新車虧損要求保時捷中國賠償，目前經銷商投資人約 65% 不提車。保時捷經銷商內部也分為好幾個派系，捷成集團、保時捷控股都簽訂了今年銷售合約；美東集團等南方的經銷商集團要求保時捷補貼到新車 1 個點毛利，百得利集團等經銷商要求補貼 4 點。

今年 5 月，保時捷中國陸續與各個經銷商集團逐一舉行經銷商集團會議，進行溝通，並為 1,000 輛 Panamera 提供挑車倉儲支持，幫助改善經銷商庫存和現金流。

5 月 25 日，保時捷全球銷售董事來中國，針對保時捷中國目前遇到的問題，聽取中國區匯報。

此外，汽車博主孫少軍也在 5 月 24 日晚間發文，說明這起事件的來龍去脈：「今年保時捷銷量銳減，純電車型根本賣不動，緊跟著就是車價跳水，虧本賣車。但是保時捷中國區為了完成銷售任務，仍然選擇壓庫，只是豪華車價擺在那裡，壓 1 台相當於大眾豐田 5～8 台，4S 店一下子就受不了。結果就是 4S 店和總部互相甩鍋威脅，現在是 4S 店以停止進車為武器，公開「逼宮」德國總部，要求換高層、給補貼，雙方矛盾徹底激化了。」

業界人士證實，保時捷中國與經銷商確實出現矛盾。

自 2023 年第 3 季在華銷量年降近 40%，保時捷在中國已連續三個季度銷售走下坡。去年保時捷在華銷量不到 8 萬輛，下滑 15%，是該公司全球唯一下降的大型單一市場。