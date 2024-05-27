鈺寶今年聲霸業績翻倍 三年內挑戰龍頭 6月掛牌上市

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-27 20:01

鈺寶 (3150-TW) 即將在 6 月下旬掛牌上市，總經理黃良駿今 (27) 日表示，今年隨著品牌客戶庫存去化告段落，已感受訂單逐步回籠，且韓系品牌大客戶下半年將加入貢獻，看好聲霸今年業績有機會倍增，三年內將挑戰龍頭地位，法人預估，鈺寶第二季將轉盈，全年營運也可望獲利。

鈺寶成立於 1988 年，為神盾 (6462-TW) 集團成員之一，持股約 31%，主要從事低延遲無線音訊傳輸晶片及模組之研發設計及銷售，客戶為家電與音響品牌公司，近年產品也拓展至電競無線滑鼠、鍵盤與耳機等。

總經理黃良駿表示，無線聲霸 (Soundbar) 營收占比 7 成，市占率 3 成左右，從全球前十大聲霸品牌客戶來看，鈺寶已拿下前七大，今年下半年再新增一位重量級的韓系品牌客戶，未來也會再新增兩家，等同囊括全球前十大客戶，預期三年內市占率有機會提升至 6 成，成為全球龍頭。

鈺寶現階段有 IC、模組兩種銷售模式，其中，模組除了通訊協定 IC 外，也包含天線設計、演算法及軟體支援，有助客戶進行高度客製化，加上模組銷售單價較高，未來隨著新客戶擴大採用模組，將帶動營收進入爆發階段。

另外，鈺寶也積極多角化應用，目前公司已切入電競市場，可提供低延遲、高音質且多對一特色，預期第三季就可以導入量產，貢獻今年營收約 3%。