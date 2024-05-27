三星推AI桌上顯示器 看好兩大系列帶動顯示器雙位數成長

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-27 17:03

三星今 (27) 日宣布推出 2024 年奧德賽 Odyssey OLED、智慧聯網顯示器 Smart Monitor 和創作者系列 ViewFinity 全新陣容。三星消費性產品事業群產品經理許郡毓看好，電競市場與 Smart Monitor 兩大系列帶動全年顯示器達雙位數成長。

三星推出奧德賽 Odyssey OLED、智慧聯網顯示器 Smart Monitor 和創作者系列 ViewFinity ，將 AI 應用於桌上型顯示器，透過 AI 影像升頻、AI 智慧抗噪，讓視覺、聽覺全面提升。

其中，廣受消費者喜愛的奧德賽 Odyssey 系列，首次在台推出 OLED 平面機型 Odyssey OLED G8，搭載 NQ8 AI 第三代高效處理器，且擁有全新抗眩光真霧面技術；智慧聯網顯示器 Smart Monitor M8 則支援 AI 應用，全面提升娛樂體驗，滿足追求多功能螢幕的消費者需求；ViewFinity S8、S6 顯示器配備全新 90W USB-C 輸出，有精準的色彩表現。

許郡毓說明，2024 年桌上型顯示器成長態勢，主要來自電競市場成長動能，加上全新開發的智慧聯網顯示器 Smart Monitor 跨裝置串聯的便利性，兩系列都是顯示器今年成長的力道來源，也分別預計達到銷售額雙位數成長。

另外，根據市調機構預估，雖然今年台灣桌上型顯示器整體市場持平，但許郡毓表示，台灣三星看好在全新的桌上型顯示器的挹注之下，預期銷售額可以有 9% 的成長。