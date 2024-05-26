台股高檔利空不跌 題材照樣輪番表現 操作選股不選市

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-26 11:10

台股 5 月以來累計上漲 5.93%，520 後 AI 概念股有接棒表現之態，包括 AI 散熱、AI PC、AI 光通訊、AI 機器人等族群皆相對強勢。此外，根據統計，進入美國大選年，通常股市上漲機率較高，短線風險亦因指數已進行震盪整理而下降，法人認為，現階段，台股基本上維持利空不跌的態勢，建議觀盤重點以選股不選市為原則。

安聯投信台股團隊指出，不論是 AI、高股息等主題，或是市場期待 6 月登場的台北電腦展，都成為現階段相對受資金青睞的族群，儘管部分資金有從近期漲多的非電族群流出，但有些近期處於相對基本面較低基期等族群，反倒成為近期吸引部分資金挹注的標的。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，台股近期仍有望在資金快速輪動、以及各類主題輪番吸引資金挹注的盤勢下，維持一定強勢格局；除了 AI 主題外，另包括股息、非電金題材、落後補漲標的，亦是吸引資金推動大盤向上力道來源之一；部分落後補漲非電金題材主要是受惠於財報公布、獲利上調等正面消息的加乘效果所激勵。

安聯投信台股團隊表示，整體而言，科技產業多數庫存見底，往復甦方向前進，但次產業表現有落差，主動選股、尋找投資能見度達 2-3 年的產業或公司 (如 AI、IP/ASIC、光通訊、重電等)，仍是較佳的布局方向。

日盛投信台股投資研究團隊表示，VIX 指數、美債、美元以及油價等風險因子數值下降，市場關注美國聯準會 (Fed) 動向，美國 4 月 CPI 回歸放緩軌道、零售銷售溫和成長，仍需關注長期通膨趨勢下滑是否改變。

觀察台灣基本面，受惠 AI 人工智慧等新興科技應用商機強勁，海關出口續為紅燈，並帶動生產、銷售、機械及電機設備進口值等指標普遍呈現綠燈，3 月景氣對策信號綜合判斷分數站上 30 分，續亮綠燈，顯見基本面持續給力。