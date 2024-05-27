聚焦ESG、生技醫療及物聯網 7家創櫃板新秀InnoVEX 2024亮相

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-27 11:43

為協助創新企業提升曝光度及拓展業務與資金媒合機會，櫃買中心邀集 7 家創櫃板公司共同參加「InnoVEX 2024」新創展會，自 113 年 6 月 4 日至 7 日連續 4 日，在台北南港展覽館「創櫃新星主題專區」展出。本次特別規劃雲端展會，櫃買中心及 7 家創櫃板公司亦同步於「InnoVEX Online」線上展區展出。

櫃買中心表示，自 107 年起參加歷屆「InnoVEX」新創展會，今年之展會特設置「創櫃新星主題專區」，邀集與展出主題 ESG 永續、生物及醫療科技、物聯網運用、智能系統、3D 列印科技及智慧製造領域相關之創櫃板公司共同參展。

參與展出的創櫃板公司，包括以微生物技術為核心並開發環保永續產品的正崴生物、深耕聽力科技並擁有助聽器自有品牌的元健大和、從事通訊物聯網及地質探勘產品的三捷科技、開發門店自媒 體智能看板系統的刊棒、提供 3D 列印應用服務的智觀科創、提供微米級雷射精密加工解決方案的京碼、複合材料輕量化技術廠商雷應科技共 7 家，各家公司將分別展出 其創新技術與特色產品，精彩可期。