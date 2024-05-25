〈熱門股〉昇達科低軌衛星應用出貨佳 股價周漲26%創新高
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-25 10:20
微波通訊元件供應廠昇達科 (3491-TW) 在低軌衛星 (LEO) 相關產品接單狀況及出貨狀況佳，也獲法人力捧，本周股價收盤價報 290 元，創新高價，漲幅 26.09%，三大法人一周買超達 1331 張。
昇達科 2024 年 4 月營收以 2.23 億元 改寫歷史新高，自結單月稅後純益 6100 萬元，月增 44.78%，年增 1.65 倍，每股純益 0.97 元，加計第一 季財報稅後獲利的 7756 萬元後，1-4 月稅後純益 1.39 億元，以目前股本計算爲每股 2.18 元。
昇達科除依原計畫已在越南擴廠以因應低軌衛星產業蓬勃發展的需求，並且泰國廠的建廠與國內產能的擴增也已同步展開，以因應低軌衛星產業快速發展的需求。
昇達科 3 月以股價以量滾量前進，本周股價收盤價以 290 元創新高，漲幅 26.09%，周線 5 紅，線型呈現多頭排列，技術指標在高檔鈍化，5 日線 260 元爲短線支撐 。
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