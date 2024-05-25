〈熱門股〉昇達科低軌衛星應用出貨佳 股價周漲26%創新高

昇達科 2024 年 4 月營收以 2.23 億元 改寫歷史新高，自結單月稅後純益 6100 萬元，月增 44.78%，年增 1.65 倍，每股純益 0.97 元，加計第一 季財報稅後獲利的 7756 萬元後，1-4 月稅後純益 1.39 億元，以目前股本計算爲每股 2.18 元。

昇達科除依原計畫已在越南擴廠以因應低軌衛星產業蓬勃發展的需求，並且泰國廠的建廠與國內產能的擴增也已同步展開，以因應低軌衛星產業快速發展的需求。