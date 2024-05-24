盤後速報 - 吉茂(1587)下週(5月31日)除息0.5元，預估參考價75.7元
鉅亨網新聞中心 2024-05-24 17:05
吉茂(1587-TW)下週(5月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(5月24日)收盤價76.20元計算，預估參考價為75.7元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.66%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
吉茂(1587-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為有關各種車輛之金屬製水箱製造加工買賣內外銷。有關生產水箱之專用機械買賣內外銷。金屬、塑膠模具及水箱零件之加工、製造、買賣。近5日股價下跌2.2%，集中市場加權指數上漲1.42%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/05/31
|76.20
|0.50183
|0.66%
|0.0
|2023/06/02
|22.9
|1.0
|4.37%
|0.0
|2022/07/06
|24.15
|1.0
|4.14%
|0.0
|2021/09/02
|28.65
|1.5
|5.24%
|0.5
|2020/06/12
|13.25
|0.5025
|3.79%
|0.0
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