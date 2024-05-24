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鉅亨速報

盤後速報 - 吉茂(1587)下週(5月31日)除息0.5元，預估參考價75.7元

鉅亨網新聞中心 2024-05-24 17:05

吉茂(1587-TW)下週(5月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(5月24日)收盤價76.20元計算，預估參考價為75.7元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.66%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

吉茂(1587-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為有關各種車輛之金屬製水箱製造加工買賣內外銷。有關生產水箱之專用機械買賣內外銷。金屬、塑膠模具及水箱零件之加工、製造、買賣。近5日股價下跌2.2%，集中市場加權指數上漲1.42%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/05/31 76.20 0.50183 0.66% 0.0
2023/06/02 22.9 1.0 4.37% 0.0
2022/07/06 24.15 1.0 4.14% 0.0
2021/09/02 28.65 1.5 5.24% 0.5
2020/06/12 13.25 0.5025 3.79% 0.0

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