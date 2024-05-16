【量大強漲股整理】AI-PC、機器人、光學股誰最有潛力，將成為未來主流?
鉅亨研報 2024-05-16 17:17
加權指數，今日開高震盪，終場上漲 157.05 點，收在 21304.26 點，成交量 5271 億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 483.78 億，投信賣超 14.3 億，自營商買超 47.6 億，三大法人合計買超 517.08 億，其中，外資連 5 買，累計 1296.84 億。
美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 0.88%，標普 500 指數上漲 1.17%，納指上漲 1.4%，費半上漲 2.88%，其中道瓊、標普 500 指數和納指收於歷史新高；美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.4%，符合市場預期，聯準會最重視的通膨指標、剔除食品與能源成本的核心 CPI 在 4 月年增 3.6%，符合市場預期，這份報告表明通膨正在恢復下降趨勢，美債殖利率大幅下跌，10 年期公債殖利率下跌 10 個基點至 4.34%；摩根士丹利預測 (DELL-US) 戴爾，將從對人工智慧伺服器的無限需求中大幅受惠，股價週三大漲 11%，創歷史新高；台股方面，加權指數，今日開高震盪，盤中一度上漲逾 360 點，來到 21515.52 點，再度創下歷史新高，短期有望沿著 5 日均線繼續上攻，挑戰 22000 大關，上市櫃公司今年第 1 季財報出爐。受惠新台幣兌美元匯率貶值、金融股回暖、航運股發威等利多，合計單季稅後淨利達 8738 億元，季增 34.1%、年增 45.3%，居歷年同期第三高水準，表現優於原先預期，上市櫃總市值突破 70 兆大關、攀升至 73.6 兆元，創歷史新高。
權值股方面，(2330-TW) 台積電，終場上漲 2 元，收在 841 元，再度創下收盤新高，企業在全球 AI 發展趨勢下表現銳不可擋，且已實際反映在業績上，尤其多年投入先進製程研發，已創造出難以撼動的產業龍頭地位，看好未來 AI 應用往終端設備走，升級高階晶片需求可望迎來爆發成長；(2317-TW) 鴻海，終場上漲 1 元，收在 171.5 元，第 1 季 AI 伺服器業績占整體伺服器比重接近 4 成，全年 AI 伺服器營收成長預計超過 40%；(2454-TW) 聯發科，終場上漲 35 元，收在 1190 元，企業又有小金雞將掛牌，轉投資驅動 IC 廠 (6962-TW)ITH-KY，為今年台股首家申請股票第一上市的外國企業。
(3017-TW) 奇鋐，上漲 1.09%，收在 651 元，企業 3D VC 良率高達 90-95%，最高可解 1000W 的熱能，2024 年預期 3D VC 將出貨高達 200 萬顆，貢獻營收超過 50 億元，除了氣冷散熱解決方案之外，企業也積極發展水冷散熱領域，目前已有能力供應 CDU、水冷板以及分歧管，未來將會繼續提高產品自製率，今年的水冷專案約有 60-70 個，主要出貨給美系客戶，目前新品尚在初期導入階段，明年才會實際放量，開始貢獻營收。
(3324-TW) 雙鴻，上漲 6.92%，850 元，首季稅後淨利 3.95 億元，季增 64.5%、年增 35.2%，每股盈餘 4.51 元，季增 74.1%、年增 40%，創公司掛牌以來歷史同期新高，雙鴻是台灣唯二能供應完整水冷散熱解決方案業者之一，GB200 下半年即將導入 AI 伺服器，水冷散熱需求持續提升，雙鴻水冷散熱產品出貨動能將會明顯增強，目前計畫花費 20 億元打造新營運總部，並將實驗研發中心與測試產線納入規畫，同時在泰國布建水冷產線，以因應美中貿易戰帶來的風險。
(3443-TW) 創意，上漲 0.71%，1420 元，今日召開股東會，總經理戴尚義指出，來自國際大廠的 AI 設計委託案絡繹不絕，各大品牌客戶對先進製程及先進封裝需求依舊暢旺，預期全球 ASIC 市場將商機不斷，公司營運成長可期，目前已獲得 3 到 4 個加密貨幣 ASIC 專案，再加上和韓國記憶體大廠 (000660-KR) SK Hynix，合作開發 HBM 基礎晶片，2024 年委託設計營收將會明顯成長，Q2 起來自 Microsoft Maia 100 晶片組將在 5 奈米製程開始放量，可望為企業帶來晶圓產品 ( turnkey ) 營收的成長動能。
全球人形機器人市場預計將快速成長，2023 年至 2028 年複合年增長率 (CAGR) 為 50%，機器人概念股 (3059-TW) 華晶科，股價亮燈漲停，再創新高，來到 43.9 元，近兩年高毛利率車用和醫療營收比重大增，不僅成功轉型，毛利率也快速提升，全新產品 3D 感測解決方案更是瞄準 AI 機器人和智慧製造，有望打進 (NVDA-US) 輝達供應鏈，近幾季財務報表中的合約負債和在製品存貨雙雙提升，充分反映產品需求已順利進入成長軌道。
佳螢早在四月份公開預告【四月份小飆兵】，雙題材股【軍工 + 機器人】，點名 (3059-TW) 華晶科，雙題材加持下，將有所表現，股價從三字頭，來到四字頭大關，今日再創新高! 通通驗證佳螢的看法!
(2357-TW) 華碩，上漲 3.61%，收在 516 元，不僅 AI 伺服器滿手訂單，5 月 21 日線上新品發表會將推出首台搭載驍龍 X Elite 晶片的高階 AI PC，6 月 4-7 日台北國際電腦展將推出一系列全新 AI PC，今年下半年相關營收將會開始快速成長，法人目標價上看 600 元。
佳螢 5.14 公開在節目中領先預告 AI-PC，將是未來 COMPUTEX 國際電腦展下，將有機會表現的個股，點名預告的 (2357-TW) 華碩，再創新高! 通通驗證佳螢的看法。
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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