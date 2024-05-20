輝達即將公布財報，台北電腦展AI為展示重點，還有你不知道的水冷散熱零組件?

鉅亨網新聞中心 2024-05-20 20:30

不論從 OpenAI 的 GPT-4o、Google 的 Gemini 模型，還是微軟即將舉行的開發者大會，接續演示雲端 AI 及 AI PC 的發展方向。而國內 ODM 大廠的近期法說也紛紛表明看好 AI 伺服器的倍數成長動能及下半年 AI PC 的商機。最後，輝達即將在本週發布財報，華爾街普遍預測，輝達上季財報（2~4 月）將出現三位數的年增幅，因此國內投資市場普遍樂觀看待下半年的 AI 商機引爆。

大華國際投顧阮蕙慈分析師表示，AI 伺服器供應鏈除了晶片、組裝等產業外，最重要的關鍵零組件為水冷散熱產業，主要是輝達 B200 的功耗提升到 1000W 以上，傳統的氣冷散熱將無法解決晶片的熱源。因此輝達在公布最新的 DGX 伺服器 GB200 NV72 上，首度導入水冷散熱技術，水冷散熱廠商成為今年市場追逐的焦點。

阮蕙慈分析師強調，萬在 (4543-TW) 目前主力產品為車用熱交換模組及機電冷卻模組，除深耕汽車及新能源車市場應用，也積極拓展電子、通訊網路等散熱應用領域。其中，中國近期的新能源車下鄉政策將展開，相關的散熱商機將爆發。另外，該公司已經具備水冷板、分歧管及散熱鰭片等 CDU 零件技術能力，並已經與國內 ODM 大廠合作開發出相關的 CPU 產品，也將同步受惠此波 AI 伺服器的商機。

採訪來源: 大華國際投顧 阮蕙慈分析師

金融阮實力 LINE: @power8888

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