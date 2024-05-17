六月COMPUTEX展眾星雲集，市場將再度聚焦AI，「這幾檔」水冷、機器人飆股一定要注意

鉅亨網新聞中心 2024-05-17 19:00

週五台股收盤小跌 45 點收 21258，暫時中斷連四天創新高的走勢，電子股成交比重穩定維持六成，越到 520 資金回流科技股越明確，重電股自高檔已拉回一個月，航運股因 (2609-TW) 陽明、(2615-TW)萬海被分盤成交量急縮，類股比重自 3 成降回 8%，暫時也難再上攻，金融股 520 前持續碎步墊高，也是這波台股攻上 21515 的助力之一，而大華國際投顧鄭瑞宗預期 520 之後政策面作多的類股可能會休兵

大華國際投顧鄭瑞宗表示，6/4~6/7 則是台北 COMPUTEX 展，這次主題就是 AI，將眾星雲集全球矚目，包含 AMD 蘇姿豐、美超微梁見後，INTEL 總裁、高通總裁、ARM 總裁、恩智浦副總裁都要來台發表演講，以及那個男人黃仁勳又要再度來台，屆時市場再度全面聚焦 AI，台北六月的天空會非常 AI

而 GB200 都要採用水冷解決方案，美超微喊出水冷機櫃減耗 40%，將打入 INTEL、AMD 供應鏈，週三單日就大漲 15%，帶動供應鏈的 (6230-TW) 尼得科超眾今日漲停板 319.5，(3324-TW)雙鴻創下 876 新天價，(8996-TW)高力同步創 445.5 新高，並且水冷零組件大缺貨，系統廠積極搶料之下，訂單開始外溢到二線廠，近期 (2241-TW) 艾姆勒股價自 39.25 一路飆上 54.6 大漲 39% 最強勢，(3564-TW)其陽也創 85 元的十年新高價，(1587-TW)吉茂創 81.1 元新高，(6125-TW)廣運也站在均線之上，水冷零組件已成系統大廠搶貨的戰略物資，上個月就傳出有產能價格都好談，5、6 月開始進入小量出貨期，7 月逐步放量，這組業績數字來的最快，仍將持續扮演台股最強主流。而艾姆勒 5/23 就要董監改選，股價仍將維持強勢的熱度，其陽五月水冷出貨，將帶動營收跳升 20~30%，並列最強勢的二線水冷股

鄭瑞宗指出，AI PC 也將是這次 COMPUTEX 展出的重點，這部分就以品牌廠最優先受惠，最積極地當屬 (2357-TW) 華碩，不過這次已經從 405 一路漲到 520 元，倒是不必太過追高，反而在低檔的宏碁股價僅 48 元，六月有機會表現一下。代工廠則有仁寶、神達位於相對低檔可以留意，不過這些股票也比較牛，活潑的還是以零組件為主

另外黃仁勳要來更是重頭戲，市場期待對 AI 機器人發表看法，近幾天 (2359-TW) 所羅門直線噴出創下 132 新天價，有視覺解決方案的 (5371-TW) 中光電、(2374-TW)佳能、(3059-TW)華晶科股價也被帶動，而跟輝達合作開發 AI 機器人的廠商不只有所羅門，還有 24XX、61XX 兩家公司，六月份都有機會成為下一檔所羅門，想了解相關資訊，歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，YT 頻道也要一起訂閱喔

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

抓緊水冷大爆發浪潮！「艾姆勒第 2」噴出中！

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