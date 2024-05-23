盤後速報 - 捷敏-KY(6525)下週(5月30日)除息3.5元，預估參考價67.3元
鉅亨網新聞中心 2024-05-23 17:07
捷敏-KY(6525-TW)下週(5月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
以今日(5月23日)收盤價70.80元計算，預估參考價為67.3元，息值合計為3.5元，股息殖利率4.94%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
捷敏-KY(6525-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為功率半導體封裝測試。近5日股價上漲0.57%，集中市場加權指數上漲1.91%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/05/30
|70.80
|3.5
|4.94%
|0.0
|2023/06/20
|79.4
|5.5
|6.93%
|0.0
|2022/07/19
|81.9
|5.5
|6.72%
|0.0
|2021/08/10
|115.5
|4.5
|3.9%
|0.0
|2020/06/30
|64.7
|3.5
|5.41%
|0.0
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