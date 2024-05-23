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鉅亨速報

盤後速報 - 捷敏-KY(6525)下週(5月30日)除息3.5元，預估參考價67.3元

鉅亨網新聞中心 2024-05-23 17:07

捷敏-KY(6525-TW)下週(5月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

以今日(5月23日)收盤價70.80元計算，預估參考價為67.3元，息值合計為3.5元，股息殖利率4.94%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

捷敏-KY(6525-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為功率半導體封裝測試。近5日股價上漲0.57%，集中市場加權指數上漲1.91%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/05/30 70.80 3.5 4.94% 0.0
2023/06/20 79.4 5.5 6.93% 0.0
2022/07/19 81.9 5.5 6.72% 0.0
2021/08/10 115.5 4.5 3.9% 0.0
2020/06/30 64.7 3.5 5.41% 0.0

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