〈東元經營權之爭〉改選11席董事 公司派拿下10席 邱純枝：符合預期且滿意

鉅亨網記者劉玟妤 桃園 2024-05-24 15:44

東元 (1504-TW) 今 (24) 日舉辦股東會，會中進行 11 席董事改選，東元公司提名的 11 席候選人中當選 10 席，包括 6 席董事及 4 席獨立董事，現任董事長邱純枝、沈榮津及利明献皆當選，對此結果現任董事長邱純枝表示，符合預期且滿意。

東元今天股東會中的董事改選平順，最終結果出爐，新一屆的東元董事會將由公司派 6 席及黃育仁派 1 席，共 7 席的一般董事，以及公司派 4 席的獨立董事組成，不過最高票由黃育仁代表「未來東元」的菱光公司拿下。

根據東元董事改選結果，6 席董事當選名單包含邱純枝、黃呈琮、周守訓、吳素秋、沈榮津、利明献以及侯智元，其中侯智元為黃育仁派。4 席獨立董事當選名單則為黃協興、童兆勤、陳慧遊，以及趙梅君。

會後邱純枝接受媒體訪問，指出新的董事會將會決定公司未來走向，不過會順著之前董事會決定路徑，大方向不會改變，且此次董事會成員來自不同領域，擁有產業、金融經驗，有機會激盪出更好的發展方向。