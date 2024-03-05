〈東元經營權之爭〉迎戰黃育仁陣營新候選董事 東元：尊重股東提名權利

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-05 17:40

東元強調，本屆董事會在董事長邱純枝帶領下，2023 年營收逾 594 億元，公司營收獲利都創下新高。本屆董事會自 2021 年起，朝向電氣化、新能源的策略轉型成功，為營運注入成長動能，市值從不到 680 億元成長至 2023 年底的 1000 億元，增加 322 億元、約 47.4%；隨著淨利成長，加以逐年提高股利配發比率至 60-80%，為股東提供長期穩健的現金報酬。

過去幾年，東元經營權之爭一波未平一波又起，從 2019 年寶佳集團收購東元 10% 後正式點燃，當時寶佳集團持續增持股權，面對寶佳來勢洶洶，東元為防堵寶佳集團引進華新 (1605-TW) 作為白衣騎士。

原本是公司派與市場派相爭，不料，2021 年演變成黃茂雄與黃育仁兩父子引發經營權爭奪戰，長達近一年的戰火，最終在 2021 年董事會改選中，東元集結寶佳、華新穩住經營權並取得 8 席董事，黃育仁陣營則拿下 3 席。