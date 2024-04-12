嘉泥每股擬配息0.5元 配發率超過100%
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-12 18:17
嘉泥 (1103-TW) 今 (12) 日公告股利分派，去年每股純益 0.12 元，每股擬配息 0.5 元，配發率超過 100%，也優於前一年度，若以今日收盤價 17.55 元計算，殖利率約 2.85%。
而目前日圓續貶，沖繩旅遊市場熱絡，嘉泥自有飯店品牌 Hotel Collective 住房率維持高檔；此外，嘉泥轉投資的台泥 (1101-TW) 每股擬配息 1 元，相較前一年度配息 0.5 元倍增，也有助推升今年獲利表現。
在轉型效益逐步發酵、旅宿事業貢獻提升下，嘉泥 3 月營收 2.54 億元，月增 26.6%、年增 2.3%，第一季營收 6.99 億元，年增 7.3%。
嘉泥去年營收 29.12 億元，年增 29%、毛利率 12.6%，年增 6.7 個百分點、營業淨損 1.48 億元，較前年 3.95 億元大幅收斂，稅後純益 8100 萬元、每股純益 0.12 元，較前年轉虧為盈。
嘉泥去年 Hotel Collective 營收、平均房價均有提升，營業毛利也由負轉正，也讓集團營業淨損顯著收斂。
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