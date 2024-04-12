嘉泥每股擬配息0.5元 配發率超過100%

嘉泥 ( 1103-TW ) 今 (12) 日公告股利分派，去年每股純益 0.12 元，每股擬配息 0.5 元，配發率超過 100%，也優於前一年度，若以今日收盤價 17.55 元計算，殖利率約 2.85%。

而目前 日圓 續貶，沖繩旅遊市場熱絡，嘉泥自有飯店品牌 Hotel Collective 住房率維持高檔；此外，嘉泥轉投資的台泥 ( 1101-TW ) 每股擬配息 1 元，相較前一年度配息 0.5 元倍增，也有助推升今年獲利表現。

在轉型效益逐步發酵、旅宿事業貢獻提升下，嘉泥 3 月營收 2.54 億元，月增 26.6%、年增 2.3%，第一季營收 6.99 億元，年增 7.3%。

嘉泥去年 Hotel Collective 營收、平均房價均有提升，營業毛利也由負轉正，也讓集團營業淨損顯著收斂。