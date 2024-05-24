極氪首入選！陸連4年推電動車下鄉 獲選車款大增至99種

鉅亨網新聞中心 2024-05-24 14:04

中國工信部等五部門日前發佈關於啟動今年電動車下鄉活動的通知，本次共有 99 款適應農村市場、口碑較好且品質可靠的車款，在 5 月到 12 月進行展示，供消費者試乘試駕，就連要價 26.9 萬人民幣 (約 113.6 萬台幣) 的極氪(Zeekr)(ZK-US) 001 都下鄉了。

根據今年 4 月統計數據，中國電動車國內零售滲透率達 43.7%，但農村僅 17%，可以說農村市場仍為方興未艾的一片廣闊「藍海」。在此背景下，電動車下鄉成為了新的熱門話題。

事實上，從 2020 年 7 月起，中國工業和資訊化部、農業農村部、商務部、國家能源局等部門已經連 4 年展開電動車下鄉活動，引導擴大消費市場。這一政策也獲得立竿見影的成效。

數據顯示，2020 年下半年、2021 年與 2022 年，電動車下鄉車款銷量年增率分別達到 80%、169%、87%。

在電動車下鄉活動舉行的這幾年，不僅給電動車廠銷量帶來新的成長點，還有一點至關重要，也就是更願意選擇新能源汽車的消費傾向。

今年下鄉名單中，有 99 款車款在列，較去年 69 款顯著成長，包括紅旗 E-QM5、大眾 ID.7、豐田 bZ3、比亞迪宋 L、零跑 C01、寶駿悅也、五菱繽果、哈弗梟龍 MAX、吉利銀河 L7、五菱星光、哪吒 S 等都榜上有名，涵蓋車型也從轎車、SUV、MPV 到皮卡一應俱全。

尤其明顯的趨勢是，高價值車款正從城市開向農村，小鵬 G6 今年取代 G3i，極氪 001 和極氪 X 更首次入選，凸顯隨著電動車關注度和接受度在農村逐步走高，新勢力品牌旗下相對更高端的車型，也正向鄉村搶灘登陸。

值得注意的是，極氪首次入選將是起點，在後續的電動車下鄉活動中，中國國產的特斯拉 Model 3、Model Y，甚至是蔚來、理想和小米 SU7 等擠進名單也並非毫無可能。

同時，隨著下鄉活動展開和皮卡解禁的雙重政策影響，今年的名單上也開始出現長城風駿 EV、商用炮 EV 等電動皮卡的身影。隨著更多電動皮卡推出，明年的名單上還會見到更多電動皮卡的名字。

行業人士普遍認為，隨著下鄉活動影響力持續擴大，電動車市場進一步擴大，必將有效帶動充電基礎設施和維修服務網路建設。

從象徵意義看，電動車下鄉代表科技進步正惠及更廣大的群體，同時也是現代農業與智慧鄉村建設的一部分，還是中國政府推動綠色發展戰略、實現「碳達峰、碳中和」目標的重要舉措，象徵著國家在永續發展道路的堅定承諾。