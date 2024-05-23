政策引導起作用！陸上市銀行掀分紅熱潮 逾10家將發放現金股利

鉅亨網新聞中心 2024-05-23 12:46

近半個月來，不少城市銀行董事會陸續通過 2024 年中期利潤分配的有關事項，此前中國工行、農行、中行跟建行四家國有銀行已在 4 月 29 日宣佈，在 2024 半年度具有可供分配利潤的條件下，實施 2024 年度中期分紅派息的消息，交行同日也明確提到打算實施中期分紅。

在五大國有銀行公佈中期分紅計畫前，今年迄今已有江蘇銀行、滬農商行、紫金銀行、上海銀行、蘇州銀行、蘭州銀行等多家中小銀行董事會通過分紅決議，並提請股東大會批准，其中江蘇銀行的分紅議案已通過股東大會審議。

報導指出， 今年中國上市銀行推動中期分紅的熱情高漲，離不開政策的引導。長期以來，中國上市銀行多採用每年 1 次的頻率進行分紅，和國外銀行每半年或每季度分紅 1 次相比，分紅頻率相對偏低。

3 月 15 日，中國證監會發佈的《關於加強上市公司監管的意見（試行）》中，明確提出要引導優質大市值上市公司中期分紅，發揮示範領導作用，隔月中國國務院的《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》中也提到要強化上市公司現金分紅監管，增強分紅穩定性、持續性和可預期性，推動一年多次分紅、預分紅、春節前分紅。

招聯首席研究員董希淼表示，實施中期分紅是上市銀行落實新「國九條」及證監會相關要求的具體措施，上市銀行增加分紅頻率，提高對投資者回報，有助於增強投資者信心，進一步穩定股價。 。

蘇商銀行研究院高級研究員杜娟也認為，加大分紅力道與推動中期分紅對上市銀行尤其重要。當前銀行類股本益比偏低，恐限制銀行的資本補充能力。

不過，現金分紅頻率也不是越多越好。近年來，銀行普遍面臨利差縮小的壓力，必須兼顧利潤留存與股東回報，平衡內生資本增長跟現金分紅的關係。