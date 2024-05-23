陸最長跨市地鐵來了！廣佛南環與佛莞線將通車 加快形成大灣區一小時通勤圈

鉅亨網新聞中心 2024-05-23 15:11

中國最長跨城市地鐵即將通車，廣佛南環與佛莞城際地鐵通車進入倒數計時，將跟已經開通的佛肇城際、莞惠城際鐵路貫通運營，串聯廣州、佛山、東莞、肇慶、惠州 5 城，加快形成粵港澳大灣區一小時通勤圈。

《中國新聞周刊》報導，這條全長 258 公里的東西向「大地鐵」不同於傳統城際鐵路，將全面啟用「站站停 + 大站快車」大眾運輸化、地鐵化運營模式，乘客可隨到隨搭，無需提前購票，並支援使用地方交通卡刷卡和掃碼上車，方便快捷。

由於這一營運模式跟傳統認知的城際鐵路有所區別，更接近於日常地鐵出行模式，因此被不少網友打趣稱作「廣東大號地鐵」。雖然其他城市有過類似城際鐵路「地鐵化」嘗試，但範圍相對較小，橫跨 5 市貫通 250 多公里為中國國內首見。

廣州地鐵集團宣傳部部長許坤傑表示，廣佛南環、佛莞城際鐵路在完成試運行跟各項相應程序後將儘快通車，有效加強廣州、佛山、肇慶、東莞、惠州等 5 個城市的區域交通聯繫，加快形成粵港澳大灣區 1 小時通勤圈。

國家發展改革委國土開發與地區經濟研究所副研究員李沛霖表示，新建廣佛南環、佛莞城際鐵路與佛肇城際、莞惠城際鐵路相連後，東西向貫穿粵港澳大灣區，補齊了現在以南北向為主的城際鐵路網路，有利於促進珠江口兩岸交流，完善大灣區軌道交通佈局。

他並表示，這四條城際鐵路橫跨多個城市，必須在票價、鐵路行車制度、管理等方面進行統一，並協調好城市之間財政稅費以及依託地鐵軌道系統而建立的物業分成，這既有利於發揮粵港澳大灣區一體化機制，促進區域內暢通溝通，也有利於反哺各地區公共服務，形成良性循環。

李沛霖也認為，這四條城際鐵路拓展了粵港澳大灣區一小時通勤圈範圍，從宏觀上促進區域經濟一體化，從微觀上允許更多家庭拓展就業選擇空間，同時增強生活幸福感和工作獲得感，具有經濟和社會雙重意義。

華東師範大學城市發展研究院院長曾剛指出，珠三角城市群中，廣州土地開發利用程度高，城市中心區一定程度上存在建築過度密集問題，軌道交通「地鐵化」有助於引導大都市中心部分功能向鄰近城市疏解。

在購票方面，廣東城際提醒，持羊城通、乘車碼過閘搭城際須先完成實名驗證，使用廣州地鐵 APP 城際乘車碼，可在廣州地鐵 APP 上實名認證後，過閘核驗人臉進出閘門，而使用羊城通、嶺南通、全國交通一卡通等，可前往廣東城際任一車站的自助客服中心。