中鋼前4月稅前盈餘21.45億元 年增147%

中鋼 ( 2002-TW ) 今 (21) 日公告自結 4 月損益，自結稅前盈餘 6.66 億元，月增 0.3%、年減 29.3%；累計前 4 月稅前盈餘 21.45 億元，年增 147%；若以股本 1577.31 億元計算，單月稅前盈餘約 0.04 元；累計前 4 月 0.14 元。

中鋼說明，今年累計稅前淨利較去年同期增加，主係鋼鐵業單位毛利上漲且銷售數量增加，致營業收入及營業利益同步增加，另礦業投資獲配股利增加及外幣兌換損益有利，致業外收入增加。