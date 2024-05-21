中鋼前4月稅前盈餘21.45億元 年增147%
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-21 17:45
中鋼 (2002-TW) 今 (21) 日公告自結 4 月損益，自結稅前盈餘 6.66 億元，月增 0.3%、年減 29.3%；累計前 4 月稅前盈餘 21.45 億元，年增 147%；若以股本 1577.31 億元計算，單月稅前盈餘約 0.04 元；累計前 4 月 0.14 元。
中鋼 4 月營收 327.01 億元，月減 0.5%、年增 1%；營業利益 2.48 億元，月減 42.7%、年減 68.5%；累計前 4 月營收 1264.55 億元，年增 2.2%；營業利益 10.16 億元，年增 33.5%、營益率 0.8%，年增 0.2 個百分點。
中鋼說明，今年累計稅前淨利較去年同期增加，主係鋼鐵業單位毛利上漲且銷售數量增加，致營業收入及營業利益同步增加，另礦業投資獲配股利增加及外幣兌換損益有利，致業外收入增加。
全球經濟維持緩步復甦基調，中國大陸刺激經濟政策逐漸發酵，第一季經濟成長率達 5.3%，製造業活動加溫，國統局發布四月份製造業 PMI 為 50.4，連續兩個月處於擴張區間；美國消費者支出與投資表現穩健，終端市場消費動能續存；台灣四月出口年增率達 4.3%，連續六個月年比呈現成長走勢。
鋼鐵供給方面，中國大陸鋼廠減產有成，鋼廠與社會庫存同步下滑，因應第二季逢印度大選季節，印度鋼廠預計減產達百萬噸，有助舒緩供給壓力。整體而言，全球經濟溫和復甦，製造業訂單處於逐漸回升階段，國際鋼市穩中向上。
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