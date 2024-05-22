伊朗總統墜機身亡 官方公布機上人員通話內容

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-22 10:17

伊朗總統辦公室負責人侯賽因周二（21 日）表示，總統萊希（Ebrahim Raisi）乘坐的直升機失事後，總統辦公室曾試圖撥打總統和外長的手機，但無人接聽。

隨後，總統辦公室撥打了飛行員的手機，直升機上的另一個人阿勒 · 哈希姆接聽了電話。他表示，自己掉在山上，感覺非常不舒服，不知道自己在哪兒，也不曉得其他人在什麼地方。

侯賽因表示，電話接通後，他們知道直升機發生了事故，並且同阿勒 · 哈希姆交談多次。侯賽因指出，救援人員找到其他遇難人員的遺體後，判斷他們在失事後立即死亡。

侯賽因還表示，當時他正在另外一架直升機上，一開始天氣狀況良好，但直升機飛行 30 分鐘後，他們在山區上方遇到一團雲，直升機隊伍朝著這團雲的下方繼續前進。

當時萊希所在直升機的機長向直升機隊伍發出通知，一起提高飛行高度至雲層上方。當其他兩架直升機上升高度後，沒發現萊希乘坐的直升機。

據侯賽因回憶，上升過程非常順利，雲團也不是特別大，通過雲團後，機上人員可清楚看到地表。

當直升機隊伍發現萊希乘坐的直升機失蹤後，一架直升機立刻返航，並呼叫，但無人應答。侯賽因乘坐的直升機返回雲層，飛行數圈後，由於視線受阻，無法找到事故直升機。

此後，兩架直升機在附近地區降落，並通知相關部門。