北京動作不斷！共軍宣布今明兩天在台灣周邊舉行軍演 懲戒台獨勢力

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-23 08:42

北京動作不斷！大陸《央視》報導，解放軍周四（23 日）上午 7 時 45 分起將在台灣周邊舉行「聯合利劍」軍事演習，範圍涵蓋台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊。

解放軍東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，5 月 23 日至 24 日，解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣周邊展開「聯合利劍－2024A」演習，重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台灣周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

李熹海說，這是對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑的有力懲戒，是對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。

總統賴清德發表 520 就職演說後，大陸官媒砲聲隆隆，《新華社》周二定調賴清德已超越李登輝、陳水扁、蔡英文等前總統，「『獨』性前所未有」。