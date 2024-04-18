連續第四年供應短缺 白銀今年漲勢超越黃金

鉅亨網編譯許家華 2024-04-18 11:30

今年迄今，白銀的漲幅一直超過黃金，白銀研究所的年度報告預測，全球白銀市場將連續第四年出現供應短缺。

白銀研究所《世界白銀調查》顯示，今年全球白銀工業需求上升至歷史新高，一定程度上推動白銀供應短缺。該調查係由 Metals Focus 研究人員編制，並於周三 (17 日) 發布。

調查稱，2023 年工業應用的白銀需求增長 11%，達到 6.544 億盎司的歷史新高，這得益於「綠色經濟應用」需求的增長，其中包括在光伏發電中使用白銀的太陽能行業。

調查稱，去年全球白銀需求「大幅超過」供應，預計到 2024 年，白銀將連續第四年短缺。

數據顯示，2023 年白銀市場估計短缺 1.843 億盎司，為有記錄以來的第二高水準。2022 年白銀短缺 2.635 億盎司，創下歷史新高。

白銀漲幅超過黃金

根據道瓊市場數據，黃金期貨價格周二創下今年交易最活躍契約第 19 個收盤紀錄高點，當時紐交所收盤價為每盎司 2407.80 美元。相比之下，白銀期貨周一收每盎司 28.717 美元，為 2021 年 2 月以來最高，此前連續 13 個交易日上漲。

儘管如此，今年迄今白銀的漲幅仍超過了黃金，白銀上漲了 17.9%，黃金上漲了 15.3%。

白銀研究所的調查稱，傳統觀點認為，白銀在牛市中將跑贏黃金，但目前為止這一點仍表現不突出。該報告補充，自 2023 年以來，白銀價格在 25 美元附近遇到了強勁阻力。

去年全球白銀供應短缺程度實際上比前年下降了 30%，此前實物投資下降 28% 至三年來的低點，其中銀條和銀幣年度銷量自 2018 年以來首次下降。

然而，白銀研究所的調查顯示，今年白銀供應短缺預計將增加 17%，達到 2.153 億盎司，工業需求預計今年將成長 9%，創歷史新高。