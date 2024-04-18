連續第四年供應短缺 白銀今年漲勢超越黃金
鉅亨網編譯許家華 2024-04-18 11:30
白銀研究所《世界白銀調查》顯示，今年全球白銀工業需求上升至歷史新高，一定程度上推動白銀供應短缺。該調查係由 Metals Focus 研究人員編制，並於周三 (17 日) 發布。
調查稱，2023 年工業應用的白銀需求增長 11%，達到 6.544 億盎司的歷史新高，這得益於「綠色經濟應用」需求的增長，其中包括在光伏發電中使用白銀的太陽能行業。
數據顯示，2023 年白銀市場估計短缺 1.843 億盎司，為有記錄以來的第二高水準。2022 年白銀短缺 2.635 億盎司，創下歷史新高。
調查稱，在這種日益有利的背景下，白銀價格可能會出現更強勁的上漲，特別是考慮到黃金價格自今年年初以來大幅上漲至創下一系列歷史新高。
根據道瓊市場數據，黃金期貨價格周二創下今年交易最活躍契約第 19 個收盤紀錄高點，當時紐交所收盤價為每盎司 2407.80 美元。相比之下，白銀期貨周一收每盎司 28.717 美元，為 2021 年 2 月以來最高，此前連續 13 個交易日上漲。
白銀研究所的調查稱，傳統觀點認為，白銀在牛市中將跑贏黃金，但目前為止這一點仍表現不突出。該報告補充，自 2023 年以來，白銀價格在 25 美元附近遇到了強勁阻力。
報告指出，黃金受益於「央行和目光長遠的投資者的廣泛避險買盤和儲備 / 投資組合多元化」，而白銀卻沒有享受到同等的益處。
該調查還強調了中國房地產危機的影響及其對當地經濟的長期影響，因這些對白銀等基本金屬的需求前景和價格構成壓力。
去年全球白銀供應短缺程度實際上比前年下降了 30%，此前實物投資下降 28% 至三年來的低點，其中銀條和銀幣年度銷量自 2018 年以來首次下降。
然而，白銀研究所的調查顯示，今年白銀供應短缺預計將增加 17%，達到 2.153 億盎司，工業需求預計今年將成長 9%，創歷史新高。
投資人第一季起對白銀情緒改善，部分反映大眾對降息週期將啟動的樂觀情緒。白銀研究所表示，假設通膨持續緩解，美國聯準會 (Fed) 預計今年會降息 3 次、每次 25 個基點，年中可能出現首降，且 Fed 將發出整體降息訊號，隨後的殖利率下降，尤其是實質殖利率下降，應該有利於今年下半年的貴金屬投資。
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