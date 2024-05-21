〈貴金屬盤後〉完美風暴推動黃金刷新歷史高價 白銀登逾11年高點

鉅亨網編譯許家華 2024-05-21 06:26

由於美國降息預期、中國針對地緣政治緊張局勢的刺激措施提振了需求等多種因素，黃金周一 (20 日) 價格上漲至歷史新高，該動能也將白銀推升至逾 11 年來的最高點。

6 月交割的紐約黃金期貨價格周五上漲 0.9% ，收每盎司 2438.50 美元。

現貨黃金上漲 0.9% 至每盎司 2435.96 美元，早盤觸及 2449.89 美元的歷史高點。

現貨白銀上漲 2.2%，至 32.17 美元，創逾 11 年新高。

RJO Futures 高級市場策略師 Daniel Pavilonis 表示：「通膨具有黏性，通膨數據可能出現一些波動，且美國的債務負擔也很重，因此也有理由進行多元化，所以正是這場完美的風暴使黃金市場保持在高位。」

上周數據顯示，美國 4 月消費者物價漲幅低於預期，顯示通膨恢復下行趨勢，提振了 9 月降息預期。同時，黃金具避險性質，也受益於市場的不確定性。

降息有利黃金，因黃金不孳息，降息可降低持有黃金的機會成本，提高對投資者的吸引力。

RJO 的 Pavilonis 預計，因為市場追高熱潮，連平常不交易的一般民眾也加入交易，黃金短期內將上漲至 2500 美元附近。

中國人行增持黃金也提供了一股支撐力。