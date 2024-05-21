〈貴金屬盤後〉完美風暴推動黃金刷新歷史高價 白銀登逾11年高點
鉅亨網編譯許家華 2024-05-21 06:26
由於美國降息預期、中國針對地緣政治緊張局勢的刺激措施提振了需求等多種因素，黃金周一 (20 日) 價格上漲至歷史新高，該動能也將白銀推升至逾 11 年來的最高點。
RJO Futures 高級市場策略師 Daniel Pavilonis 表示：「通膨具有黏性，通膨數據可能出現一些波動，且美國的債務負擔也很重，因此也有理由進行多元化，所以正是這場完美的風暴使黃金市場保持在高位。」
上周數據顯示，美國 4 月消費者物價漲幅低於預期，顯示通膨恢復下行趨勢，提振了 9 月降息預期。同時，黃金具避險性質，也受益於市場的不確定性。
RJO 的 Pavilonis 預計，因為市場追高熱潮，連平常不交易的一般民眾也加入交易，黃金短期內將上漲至 2500 美元附近。
中國人行增持黃金也提供了一股支撐力。
Kitco Metals 分析師報告寫道，伊朗總統因直升機失事喪生，令避險情緒升溫，加劇了金價的上漲。
同時，一些分析師也指出，黃金價格飆升係因中國宣布採取「歷史性」措施來穩定受危機打擊的房地產產業。中國是黃金和其他工業金屬的主要消費國。
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