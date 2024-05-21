鉅亨速報 - Factset 最新調查：鴻海(2317-TW)EPS預估上修至11.18元，預估目標價為200元
鉅亨網新聞中心 2024-05-21 22:11
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對鴻海(2317-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.09元上修至11.18元，其中最高估值13.89元，最低估值9.99元，預估目標價為200元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|13.89(13.89)
|15.9
|16.98
|最低值
|9.99(9.99)
|13
|13.56
|平均值
|11.27(11.22)
|14.12
|15.7
|中位數
|11.18(11.09)
|14.14
|16.04
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|7,299,860,610
|10,440,951,440
|9,373,274,000
|最低值
|6,356,448,000
|6,805,928,650
|7,025,923,150
|平均值
|6,646,198,010
|7,838,230,750
|8,384,220,600
|中位數
|6,589,402,000
|7,641,800,820
|8,303,323,200
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|10.25
|10.21
|10.05
|7.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,162,221,359
|6,626,996,750
|5,994,173,882
|5,358,023,065
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2317/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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