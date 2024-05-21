鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估下修至115.92元，預估目標價為2900元
鉅亨網新聞中心 2024-05-21 22:11
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2024年EPS預估：中位數由116.77元下修至115.92元，其中最高估值129.93元，最低估值100.88元，預估目標價為2900元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|129.93(129.93)
|175.32
|211.65
|最低值
|100.88(100.88)
|123.25
|146.29
|平均值
|115.68(115.93)
|142.86
|178.29
|中位數
|115.92(116.77)
|141.3
|177.9
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|380,084,000
|596,908,000
|685,378,390
|最低值
|301,715,000
|329,210,000
|510,057,280
|平均值
|347,371,340
|473,704,380
|601,793,530
|中位數
|346,096,950
|476,125,100
|604,466,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|68.88
|81.07
|49.46
|49.25
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|241,900,989
|292,876,040
|192,625,942
|186,927,647
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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