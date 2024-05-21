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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估下修至115.92元，預估目標價為2900元

鉅亨網新聞中心 2024-05-21 22:11

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2024年EPS預估：中位數由116.77元下修至115.92元，其中最高估值129.93元，最低估值100.88元，預估目標價為2900元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 129.93(129.93) 175.32 211.65
最低值 100.88(100.88) 123.25 146.29
平均值 115.68(115.93) 142.86 178.29
中位數 115.92(116.77) 141.3 177.9

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 380,084,000 596,908,000 685,378,390
最低值 301,715,000 329,210,000 510,057,280
平均值 347,371,340 473,704,380 601,793,530
中位數 346,096,950 476,125,100 604,466,000

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 68.88 81.07 49.46 49.25
營業收入
(單位：新台幣千元)		 241,900,989 292,876,040 192,625,942 186,927,647

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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