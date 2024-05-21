輝達財報替COMPUTEX暖身，機器人商機無限，隱藏機器人三部曲就是「這檔」，四部曲即將來襲！

鉅亨網新聞中心 2024-05-21 18:00

明天輝達要公告財報，市場偏向樂觀看待，如財測能夠高於市場預期，將會帶動 AI 再度攻擊，美股四大指數多方趨勢，台股多方趨勢，持續偏多操作，不要過度追價，佈局低檔轉強的優質股，獲利空間更大。

蘇建豐表示，5 月最強飆股，天鉞電第二 - 京晨科 (6419-TW)，AI 監控專案多，營收和獲利果然大爆發，第一季獲利 3.92 元，四月營收年增 211%，今年預估獲利上修到 10 元以上，蘇建豐帶領會員朋友從 61 元，一路佈局，一路加碼，在 70.5 元直接公開操作，後面漲到被處置，但是獲利好的處置，不會改變原本趨勢，迎接 9 根漲停，股價最高來到 140.5 元，處置中股價震盪難免，基本持股不含加碼，已經大賺 + 130% 以上，含加碼單獲利高達 + 200%，本益比現在才 14 倍，重點是，跟著蘇建豐第一時間，低檔卡位，安心大獲利。

京晨科第二 - 鉅祥 (2476)，發展車用光學模組，加上工控 (工業機器人)，帶動營收和獲利成長，第一季獲利 1.14 元，年增 3.95 倍，股價創高來到 96 元，持股已經獲利 + 23%，本益比 19 倍左右，還有上漲空間，市場不知道的時候佈局，又是一次簡單的獲利。

飆股一檔接著一檔。

隱藏機器人一部曲 - 廣寰科 (3287-TW) 大賺 + 45%



隱藏機器人二部曲 - 能率 (5392-TW)，佳能母公司，切入 AI 軟體，代工機器人，還要併購 AI 相關公司，想像空間無限大，5/13 從股價 30 元開始佈局，今天迎接第 4 根漲停，股價最高來到 41.4 元，明天可望創高，持股獲利 + 34%，還有上漲空間，讓獲利飛翔。

隱藏機器人三部曲 - 凌通 (4952-TW)，微控制器 IC 設計，切入邊緣運算 AI 應用人與機器人交互介面，第一季獲利年增 93%，股價突破大底，迎接兩根漲停，今天股價創近期高，持股 56~69 元，已經獲利 + 23%，挑戰 85~88 元，跟著蘇建豐低檔佈局，輕鬆賺錢，重點是，隱藏機器人四部曲即將來襲，不可再錯過，題材先保留，短線上漲空間 + 20~30%，特別開放 68 名見證人，要參與的朋友，留言 + 68 + 手機，一起賺錢。

蘇建豐認為，「AI 神經」，高速線材開始貢獻營收，毛利率提高提升獲利，開發水冷解決方案切入 AI 商機，股價經過整理後轉強，潛在上漲空間 + 30~40%，股價慢慢上漲，持續佈局，把握機會，迎接獲利行情。

盤勢震盪，蘇建豐照樣帶領會員朋友持續賺錢，最強飆股都在蘇建豐掌握中！

隱藏機器人四部曲即將來襲，短線上漲空間 + 20~30%，特別開放 68 名見證人，要參與的朋友，留言 + 68 + 手機，一起賺錢。

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

隱藏機器人二部曲能率大漲，三部曲就是「這檔」，四部曲即將來襲！

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