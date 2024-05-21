鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)EPS預估下修至1.71元，預估目標價為60元
鉅亨網新聞中心 2024-05-21 22:11
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對南亞(1303-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.79元下修至1.71元，其中最高估值2.49元，最低估值0.6元，預估目標價為60元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|2.49(2.49)
|4.46
|3.45
|最低值
|0.6(1.08)
|2.13
|2.63
|平均值
|1.66(1.77)
|2.82
|3.04
|中位數
|1.71(1.79)
|2.63
|3.04
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|290,283,000
|303,569,590
|321,511,560
|最低值
|262,660,000
|269,249,460
|305,835,000
|平均值
|272,526,540
|291,500,480
|313,673,280
|中位數
|268,109,180
|294,410,730
|313,673,280
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.8
|4.05
|10.25
|3.24
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|259,755,344
|355,183,300
|411,670,391
|273,353,806
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1303/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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