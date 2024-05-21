金管會祭補貼 0403強震受災戶債務可享本金展延、利息免繳

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-21 19:16

0403 花蓮強震造成重大災損，金管會邀集央行、財政部、信保基金等部會、單位及金融機構，提供專案貸款方案及債務展延利息補貼，金管會官員表示，初步編列 1200 萬元預算，受災民眾可享「本金展延、利息免繳」，包含信用卡、車貸、房貸等皆適用，受理期限至 2025 年 4 月 3 日止；至於受災中小企業，信保基金針對金額 100 萬元以下的週轉金貸款，研議提高信用保證成數為 10 成。

銀行局副局長童政彰指出，此次相關部會都動起來，比照疫情時期積極辦理花蓮震災金融協助措施，已請各金融機構密切配合各部會 0403 震災專案貸款，包括信保基金提供之信用保證機制，以從寬、從速、從簡之方式給予受災企業或災民融資支持。

針對債務展延，童政彰表示，受災戶將可享有本金展延，其中，保險單借款、信用卡與現金卡應繳款項及其他無擔保貸款可展延 6 個月；汽車貸款、債務協商債務、以災區房屋為擔保之其他貸款及其他擔保貸款展延期限為 1 年；房貸依損壞程度評估為 2 年或 5 年。

金融機構自災害發生日 (2024 年 4 月 3 日) 起，應開始受理災民申請債務展延，受理期間自災害發生日一年內 (2025 年 4 月 3 日) 屆止，請各金融機構積極向災民宣導。另災區設有據點之金融機構，應設置總機構及災區分支機構之震災聯絡窗口，供受災居民洽詢相關事宜。

此外，考量近年利率上升，金管會參考金融機構平均貸款利率，研議調高金融機構辦理受災居民債務展延利息補貼辦法第 4 條所定貸款補貼利率上限。

童政彰表示，8 類債權種類補貼設有上限，其中房貸補貼利率由 2% 調升至 3%，車貸為 5%，只要有跟金融機構往來的受災戶皆可申請。

舉例來說，若受災民眾與銀行間約定的信貸利率為 14%，金管會將給予上限 12% 的利息補貼，超出部分將由銀行自行吸收；若房貸原先約定 2.13%，就只能依照原合約補貼 2.13%，金融機構不可變更條件來申請補貼。

童政彰強調，有跟金融機構宣導，「客戶都在你們手上，請主動去關懷並說明」，必須在一年內提出申請，目前統計，共有 164 件符合條件，總貸款金額約 5 億元，但陸續會有新案進來，有很多受災戶還不知道有這樣的措施，金管會初步編列 1200 萬元預算，如有不足可再追加。

此外，為協助受災中小企業災後復原重建，信保基金針對貸款金額 100 萬元以下之週轉金貸款，研議提高信用保證成數為 10 成。為簡化前開週轉金貸款申貸程序，金管會請銀行公會參考疫後振興貸款，及從寬、從速、從簡之協處原則，協助訂定「簡易評分表」評分模式以及相關作業程序，有利金融機構辦理。