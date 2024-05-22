陸股反彈可持續嗎？高盛、滙豐異口同聲：歷史數據顯示 還有得漲

鉅亨網新聞中心 2024-05-22 12:59

中國股市今 (22) 日早盤開低走高後在平盤震盪，自 2 月以來的反彈走勢暫歇，但高盛(GS-US) 、滙豐 (00005-HK) 近日發佈最新研究報告指出，從歷史數據來看，本輪反彈行情尚處中期階段，仍有上漲空間。上證綜合指數從今年 2 月初反彈迄今超過 17%，香港恒生指數更進入技術性牛市。

《華爾街見聞》報導，高盛周一 (20 日) 指出，根據過去 20 年數據，進入技術性牛市後，市場有六成機率可能會繼續上漲，接下來半年的最高報酬率平均能達到 35%。滙豐也指出，自 2000 年以來，恒生國企指數出現過 12 次平均 5 個月內反彈超過 30% 的情形，且每次反彈後漲勢又持續四個月，平均報酬率為 27%。

滙豐的說法代表恒生國企指數 2000 年以來的每次大反彈都會持續 9 個月，平均報酬率介於 40% 到 50%。

滙豐認為有四大原因，第一是中國股市估值仍低於 5 年前平均，估值便宜有著支撐力道，其次企業回購股票規模可能會有所增加，加上港股市場有高達四分之一的買盤來自南向資金，外資買入空間還很大，最後則是政府的支持性政策持續發揮作用。

高盛也點名政策支援、估值吸引力及獲利潛力的三大利多，使得中國市場的展望依然積極。

高盛表示，隨著反彈行情持續，驅動漲勢的關鍵因素將會從估值擴張轉向獲利修正，這代表獲利表現將對牛市持續性產生重要影響。

高盛在對 23 個案例研究後指出，估值擴張是最初 20% 漲幅背後的主要推動力，但到達 20% 臨界點後，漲勢延續部分取決於獲利平均估值修正，在 7 個案例中，獲利平均值上修 10%，隨後半年又反彈 35%，達到高點。

滙豐認為，短期來看，目前任何有關獲利的利好消息都會給股市帶來一定支撐。

雖然長期來看確實存在獲利平均預期下調的風險，但或將到今年第四季才會顯露，因此在這之前股市仍有很大支撐力道。