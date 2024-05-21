陸出大招刺激房市吸引港人北上置產 「這地方」成交量成長117%

鉅亨網新聞中心 2024-05-21 14:01

中國央行等四部會上周連出大招刺激房市，例如取消首套房和二套房貸款利率下限，首套房首付比率更降至 15% 歷史新低，一線城市北京、上海、廣州與深圳也紛紛鬆綁一些限購措施，連串利多更吸引香港民眾北上買房。

《香港文匯報》報導，市場看好在連串利多消息支持下，深圳房市可望復甦，部分房仲稱不少港人今年來在福田和皇崗等地口岸置產，有港人坦言深圳房價調整降低他們置產成本和壓力，同時通關愈來愈便利，有利吸引港人由北上消費趨向北上居住。

受中央和深圳放鬆限購、降低銀行利率等多重利多的刺激，自今年 3 月起大量港人紛紛北上買房，當月深圳中古屋成交量突破 5000 套，創近 3 年新高，較 2 月成長 117%，3 月新房成交量超過 2200 套，成交量、成交面積等數據均較 2 月上漲。

深圳 4 月房市成交量也持續維持高檔，數據顯示深圳中古屋網簽合約量為 5094 套，雖較 3 月減少 2%，但維持在 5000 套這一「榮枯線」之上，年增率亦達 36%。數據還顯示，4 月深圳預售屋成交 2355 套，較 3 月增加近 5%。

報導指出，自去年年中開始，由於通關便利及港元升值，港人到深圳購物 CP 值很高，掀起北上消費熱潮，常去南山、福田等地消費的周先生表示，深圳房產總價仍比香港低一截，在香港 500 萬元人民幣只可以購買一房一廳，在深圳一些區域卻能買到三房。

為了將來退休考量，周先生最近在福田口岸和皇崗口岸等多地看房，後經友人介紹看中了位於光明區由華潤開發的潤宏城，花了 300 多萬人民幣買下一間 83 平方公尺的三房兩廳住房。周先生指出，近兩年深圳房價的均價和總價經過調整後都跌了不少。

另有一些港人考量到工作與子女教育等因素關注口岸附近的房地產，樂有家行銷總監賈紹洋指出，根據樂有家研究數據，在整個深圳房市中，港人交易佔比為 2%，即使比例不高，但福田、皇崗、深圳灣和羅湖等許多口岸物業，仍有許多港人前往置產。

賈紹洋表示，今年以來，不少港人前往福田和皇崗口岸購買中古房，其中港人盧先生 3 月以 430 萬人民幣買入福田口岸附近的天澤花園 72 平方公尺兩房給父母養老，並方便他往返探望。

盧先生表示，天澤花園在 2020 年高峰期要 550 萬人民幣，如今便宜 120 萬元，感覺撿了個大便宜，緩解了他的買房壓力。