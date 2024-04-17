日股今年漲幅仍有15%居亞洲之冠 四大主題商機具吸引力

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-17 10:45

日本首相岸田文雄甫結束對美國進行的國是訪問，與美方達成約 70 項合作協議，同時敦促美國企業加大對日本半導體、AI 等關鍵技術領域的投資，美日同盟關係顯著升溫，這背後更反映著日本經濟實力的提升，事實上，近年表現優異的日本市場今年以來漲幅也是高居主要亞洲國家指數之冠。

儘管日股近期出現震盪，自 3/22 高點 41087 點回檔至昨日收盤的 38471 點，跌幅已有 6.36%，但累計今年以來的漲幅仍有 14.9%。

富蘭克林證券投顧表示，日本經濟終走出過去 30 年的通縮困境進入通膨環境，將推動消費者與企業擴大支出，且日股有其特有的公司治理改革紅利，預期將進一步吸引資金回流，而日股波動程度較低，相當適合投資人納入投資組合進行長期投資，或持續定期定額累積部位，著重於工業、消費、金融、科技通訊四大主題商機。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人卓兆源表示，受惠極度寬鬆的貨幣政策搭配擴張性財政政策，加上日圓貶值以及外部通膨因素，終推動日本通膨回升並步出過去 30 年的通縮環境，而擺脫通縮困境預期將推動消費者增加消費支出、企業也可望擴大資本支出，將創造投資機會，尤其在多年投資不足之後，日本企業正在加大國內資本支出，旨在透過增加自動化與數位化來提高生產率，日本央行對大型製造業的短觀調查反映了健康的國內資本支出前景展望，這與我們所見上市公司分享的企業投資計劃，以及大型銀行報告的企業貸款成長統計數據一致。

卓兆源進一步表示，過往日本經濟呈現不慍不火的擴張態勢，成長動能並不突出，但日本企業透過全球化佈局與提升獲利率，使企業營收與獲利成長遠優於日本名目 GDP 成長率，而目前在結束通縮、邁向通膨的環境下日本國內名目 GDP 成長動能回升將成為進一步利多。

再者，日股有其特殊的公司治理改革紅利，東京證交所致力加強改善日本企業過往較差的公司治理，將給尚未完成其要求的日本企業管理團隊帶來壓力，除股東權益報酬率改善外，增加配發股利、買回庫藏股等股東友善動作，以及取消交叉持股皆是公司治理改善的重要指標，隨公司治理水準有所改善，預期將使先前低度配置日股的資金有回補日股壓力。